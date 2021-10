Disputer quatre courses dans trois catégories différentes constituait un sacré défi, ce week-end à Portimao, pour le jeune Ugo de Wilde. Le Bruxellois de 18 ans s’en est fort bien tiré en montant au final sur les trois marches différentes du podium.

Troisième samedi après-midi après s’être fait piéger au départ et avoir vu sa remontée avortée par un drapeau rouge, Ugo a débuté la journée de dimanche par un succès net et sans bavure en Alpine Europa Cup. Assez pour décrocher le titre Junior, mais il lui aura manqué quatre unités pour coiffer la couronne absolue face au Corse JB Mela. "Je peux nourrir des regrets", expliquait un représentant un brin déçu. "J’ai été le meilleur performer de la saison avec six poles et cinq arrivées devant tout le monde. Hélas, mon double zéro de Magny-Cours quand mon équipier m’a percuté et la pénalité injuste de Francorchamps m’ont coûté une quarantaine de points. Sans compter que ce dimanche, le champion aurait dû se prendre une pénalité pour avoir poussé un concurrent dehors au départ. Enfin, cela n’est pas sous mon contrôle. Merci à l’équipe Herrero pour le super job."

Si une poussette dès le premier tour sur son équipier américain l’empêchait de monter sur le podium en Michelin Le Mans Cup (remonté de la 16e à la 8e place), il décrochait en revanche le premier accessit en European Le Mans Series LMP3 sur la Ligier Inter Europol, à douze secondes après 4h. "Notre meilleur résultat de l’année", souriait l’équipier de l’Allemand Martin Hippe et du Français Adam Eteki. "On a fait la course quasi parfaite. Le faux Silver de 17 ans De Barbuat a fait la différence sur la DKR en début de course. On a aussi eu pas mal de trafic. Il n’a pas manqué grand-chose. Ce sera pour 2022."