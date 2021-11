Justice est faite. Lors de sa précédente incursion aux Etats-Unis pour disputer la manche de l'IMSA Prototype Challenge sur le Virginia Raceway, Ugo de Wilde avait dominé la course avant d'être frappé par des ennuis mécaniques. Le jeune Bruxellois, qui fêtera son 19ème anniversaire à la fin du mois, a pris une revanche éclatante sur le mythique circuit de Road Atlanta dans le cadre du prestigieux meeting de Petit Le Mans, le troisième rendez-vous le plus important de sport-protos en Amérique du Nord après les 24 Heures de Daytona et les 12 Heures de Sebring.

Tout commençait de la meilleure des façons pour Ugo, associé à l'Allemand Moritz Kranz sur la Duqueine LMP3 du Mühlner Motorsports. Chargé de faire la qualification, Kranz réalisait la pole. Le duo belgo-germanique allait transformer l'essai en s'imposant au bout des 1h45 de course. La Duqueine n°21 devance les Ligier de Brynjohhsson-Hindman et de Skeen-Olson. "Quelle belle façon de conclure ma saison, qui plus est sur une piste incroyable qui a d'emblée fait partie de mes favorites !", s'est ému Ugo.

Après le Road to Le Mans, de Wilde sera parvenu à décrocher une autre victoire de prestige, à défaut d'un titre en LMP3. En attendant la suite des opérations, champagne !