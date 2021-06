On se rappelle encore des images de la course 1 d’Alpine Elf Europa Cup à Magny-Cours. Alors qu’il s’apprêtait à sortir de l’épingle d’Adélaïde en 2e position, Ugo de Wilde se faisait harponner par son équipier Corentin Tierce. Un cauchemar qui allait se poursuivre en course 2 où un bris mécanique à trois tours du but ruinait une superbe remontée. "Le calme est désormais revenu au sein du team Herrero après les tensions de Magny-Cours, rassure Ugo. On a tiré un trait sur ce mauvais souve nir et on va à Spa-Francorchamps, en marge du GT Open, avec l’objectif de se relancer au championnat."

Avant la Nièvre, le Belge de 18 ans était leader. Après, il n’était plus que 4e, à 23 longueurs du 1er, le pilote officiel Renault Laurent Hurgon. Mais c’est bien connu que la position du chasseur est meilleure que celle du chassé. "Je n’ai jamais eu l’occasion de tester à Spa avec l’Alpine A110 Cup, au contraire de mes rivaux , concède-t-il. Mais je connais très bien le circuit grâce à mes participations en monoplace ainsi qu’aux 25H VW Fun Cup. J’ai certes beaucoup de points à rattraper au classement mais nous n’avons pas encore passé le cap de la mi-saison. Tout reste donc à faire."

Si le meeting se déroulera officiellement à huis clos, Ugo pourra compter sur le soutien de sa garde prétorienne dans les Ardennes. "Grâce à l’aide généreuse d’Alpine, j’ai en effet obtenu une dizaine de pass pour ma famille, mes sponsors et quelques amis. Je serais vraiment heureux de les remercier de leur présence par un podium voire une victoire !"

Les deux courses d’Alpine Europa Cup pourront être suivies sur Youtube samedi à 12 h 45 et dimanche à 17 h 05.