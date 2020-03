Le Bruxellois de 17 ans aura comme objectif de confirmer les performances entrevues en 2019.

Après un hiver très rude avec beaucoup de stress et d'incertitudes liées à son avenir, au terme de mois d'efforts pour réunir le budget nécessaire ponctués par un Crowdfunding auquel ont généreusement participé 139 fans, Ugo de Wilde est très heureux de pouvoir confirmer l'excellente nouvelle : il sera bien au départ de la saison 2020 d'Eurocup Formula Renault aux commandes de la monoplace N°27 de la réputée écurie britannique Arden Motorsport, troisième du championnat teams 2019. Une équipe pour laquelle ont couru à l'époque deux références belges, Kurt Mollekens et Marc Goossens.

« Au nom de toute l'équipe Arden Motorsport, je suis très heureux d'accueillir Ugo pour la saison 2020, » a déclaré le patron Garry Horner. « Il a signé quelques performances impressionnantes l'an dernier pour sa première saison à ce niveau et je suis confiant qu'il va continuer à bâtir quelques beaux succès sur ces solides fondations. Nous savons également qu'Ugo va bien collaborer avec ses deux jeunes équipiers Reshad et Jackson. Nous attendons tous le début de saison avec optimisme. »

« C'est un véritable soulagement pour moi de savoir que l'aventure va se poursuivre en monoplace, » sourit Ugo de retour de trois jours de préparation à l'usine de Banbury, l'impressionnante structure Arden étant située entre Prodrive et Haas GP. « Je tiens à remercier les nombreuses personnes, partenaires (fidèles et nouveaux) et amis qui nous ont aidés à quasi boucler notre budget. Il manque encore un petit 10%, mais on s'est jeté à l'eau en espérant trouver le solde en cours de saison. Je suis très reconnaissant envers ma famille qui a traversé des moments difficiles mais n'a jamais lâché le morceau et s'est battue jusqu'au bout pour que le rêve ne s'arrête pas. Je ferai tout ce que je peux pour ne pas les décevoir. »

Septième du championnat en 2019 où il avait été le seul « rookie » à réussir à remporter une course, Ugo visera fatalement plus haut cette année.

« Nous avions le choix entre cinq équipes, » précise un Ugo très courtisé durant l'intersaison. « On a bien pesé le pour et le contre de chacune des options avant de signer avec Arden, l'ancien team de Christian Horner (aujourd'hui patron de Red Bull) désormais dirigé par son papa Garry. Arden possède une solide réputation et pas mal d'expérience. Sur les 23 dernières années, ils ont décroché 8 titres dans plusieurs catégories et ont servi de tremplin à pas mal de jeunes. J'ai noté que quinze pilotes passés chez eux sont arrivés jusqu'en F1, les plus connus étant Pierre Gasly, Sergio Pérez, Daniil Kvyat, Nicholas Latifi et Carlos Sainz Jr tous titulaires en GP en 2020, mais aussi Bruno Senna, Heikki Kovalainen ou Vitantonio Liuzzi. Sans parler de Dan Ticktum qui a gagné en Eurocup avec eux en 2017 et est aujourd'hui pilote d'essais Williams, ni du dernier champion Eurocup Oscar Piastri qui a signé ses premiers podiums avec Arden aussi. Le team a décidé de se retirer de la GP2 pour se consacrer plus sérieusement aux formules de promotion comme la F4 et l'Eurocup mais aussi aux Sport Cars grâce à leurs collaborations avec Aston Martin et R-Motorsport en GT ou encore Jota et Jackie Chan DC en LMP2 WEC. Au final, ce sont eux qui proposaient le meilleur package. Et qui ont le plus montré qu'ils souhaitaient que j'intègre leur team. Après trois années avec des « rookies », c'est la première fois qu'ils investissent sur un redoublant. J'espère me montrer à la hauteur de leurs attentes. Je suis heureux de pouvoir enfin disputer une deuxième saison avec la même monoplace, sur des circuits que je connais déjà hormis Zandvoort qui sera nouveau pour tout le monde. Mon objectif sera clairement de monter sur les podiums. »

Et d'essayer de devenir le deuxième plus jeune champion de la discipline après Lando Norris ?

« Attendons d'abord de voir comment se déroulent les premiers essais de cette semaine en Espagne avec deux jours à Valencia et dans la foulée deux autres à Barcelone. Je n'ai pas encore effectué un mètre avec l'auto de mon nouveau team. Il m'est dès lors difficile de jauger actuellement notre niveau par rapport à la concurrence. On en saura déjà plus dans quelques jours. Je ne veux pas me mettre trop de pression, mais il est clair que j'ai envie de prouver quelque chose et de donner le sourire à tous les gens qui m'ont fait confiance. J'ai beaucoup travaillé ma condition physique durant les derniers mois et je me sens plus fort que jamais. Je suis impatient que cela commence. Et j'espère que le meeting d'ouverture à Monza ne sera pas annulé à cause du coronavirus car j'ai quelques bons souvenirs là-bas... »