Le rêve américain est un fantasme pour bien des pilotes. Quand votre carrière dans la vieille Europe ne vous propose pas assez d’opportunités, pourquoi ne pas aller tenter votre chance aux États-Unis, terre où tous les espoirs sont permis ?

Comme nombre de pilotes belges avant lui tels que Didier Theys, Éric Bachelart, Jan Heylen et plus récemment Laurens Vanthoor et Denis Dupont, Ugo de Wilde a choisi de faire le pari du pays de l’Oncle Sam.

"Je ne pensais pas aux USA il y a encore quelques mois", commente Ugo. "Mais mes piges en Virginie et Road Atlanta m’ont mis en appétit. J’ai été séduit par la différence de culture régnant aux États-Unis et l’engouement du public pour les courses. Il y a du monde dans les tribunes, sans oublier que les meetings sont retransmis en direct. L’IMSA est un championnat incroyable où les LMP3 peuvent partager la piste avec les LMP2 et les GT, sans oublier les DPi. En WEC et aux 24H du Mans par exemple, cela n’existe pas. Et même si ce phénomène est moins prononcé qu’avant, il y a beaucoup plus de teams et de gentlemen drivers enthousiastes qui sont prêts à faire confiance à un jeune comme moi."