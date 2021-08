Le Bruxellois et l’équipe Mühlner Motorsports ont fait résonner la Brabançonne samedi midi

Enfin ! Ugo de Wilde avait besoin d’une victoire pour sauver une saison qui ne répond pas (encore) à ses standards de résultat. C’est désormais chose faite. Le Road to Le Mans 2021 avait pourtant pris l’allure d’une montagne russe pour le Bruxellois. D’abord en 1ère ligne de la course 1, cette même joute disputée jeudi tournait au cauchemar suite à l’intervention inopinée de la voiture de sécurité et un règlement absurde pénalisant les sept leaders.

(...)