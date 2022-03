Le grand espoir belge disputera l’ELMS en LMP2 avec Mühlner !

Il y avait foule vendredi midi au Club des V à Bruxelles pour la présentation du programme d’Ugo de Wilde. On savait déjà que le Bruxellois de 19 ans allait découvrir cette année l’American Way of Life en prenant part à l’IMSA Michelin Endurance Cup. Mais cette activité aux USA ne fut finalement que le hors-d’œuvre de ce qui attendra le pilote de Zaventem cette année.

En confirmant sa présence en European Le Mans Series dans l’élitiste catégorie LMP2, l’ancien pilote de monoplace prend une belle revanche sur le destin. En effet, il y a encore six mois, son futur s’inscrivait encore en pointillé. On a même cru qu’Ugo allait devoir se contenter de faire de la Fun Cup. Trop peu pour un des meilleurs espoirs belges. Mais la rencontre avec Bernhard Mühlner, patron du Mühlner Motorsport, a été déterminante.