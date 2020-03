Alors que la plupart des pays ferment leurs frontières, que toutes les compétitions s'annulent les unes après les autres et que les circuits sont contraints de fermer un peu partout dans le monde, la Grande-Bretagne n'a pris encore aucune mesure drastique contre la propagation du coronavirus. Les essais du British Touring Cars Championship se disputent aujourd'hui à Silverstone (à huis-clos) et la première course de fin de semaine prochaine (avec la F4) est pour l'instant toujours maintenue.

