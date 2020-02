Le Grézien rempile avec l'écurie Douglas Motorsport.

Faisant partie de nos meilleurs espoirs en monoplace, Ulysse De Pauw redoublera dans le championnat britannique de Formule 3 en 2020. Le jeune Brabançon, qui disputera sa troisième saison en sport automobile, a signé avec le Douglas Motorsport dont il défendait déjà les couleurs l'an dernier.

Le Grézien avait déjà signé plusieurs podiums en 2019 et a terminé sixième du championnat. Il aurait toutefois pu faire mieux sans un certain manque de réussite. L'objectif pour Ulysse sera de se battre fréquemment pour la victoire et, à terme, de viser le titre.

"Ça faisait longtemps que je n’avais plus redoublé dans la même catégorie !", commente De Pauw. "Je suis super content de retrouver le même team et la même monoplace en 2020. L’an dernier, j’ai dû peaufiner quelques détails en début de saison pour rivaliser avec les meilleurs. À la fin du championnat, avec deux podiums notamment, j’ai prouvé que j’avais la pointe de vitesse pour jouer aux avant-postes. Nous allons donc repartir sur ces bonnes bases en 2020. Je suis vraiment impatient de reprendre le volant !"