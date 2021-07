On attendait les paires Dries Vanthoor-Charles Weerts ou Maxime Martin-Laurens Vanthoor comme meilleurs Belges qualifiés sur la grille de départ des 24 Heures de Spa 2021. Mais c'est un outsider qui a surgi avec Ulysse De Pauw, officialisé il y a seulement une semaine sur la Bentley Continental GT3 n°107 de l'écurie CMR avec laquelle il dispute habituellement le GT World Challenge Sprint.

Grâce aux efforts de son équipier français Pierre-Alexandre Jean, le jeune Grézien de 19 ans verra sa voiture partir depuis la 12ème position sur la grille cet après-midi à 16h30. "Si on m'avait dit que je partirais en 6ème ligne de mes premières 24 Heures, j'aurais signé des deux mains !", sourit De Pauw, qui laissera néanmoins Jean prendre le départ. "Nous sommes tous très contents, y compris P-A après la super-pole. Depuis le début du week-end, tout se passe bien, la Bentley marche bien et on va dans le bon sens. On a bien travaillé."

Ulysse s'est lui-même mis en évidence lors des qualifications nocturnes, réalisant le 17ème chrono absolu et tournant sous la barre des 2:19. "C'était complètement fou !", se souvient-il. "Je me bagarrais avec des pilotes pros comme Estre, Makowkiecki ou Haase et je revenais même sur eux. C'est comme dans un rêve !". Mais pas question de s'enflammer pour notre ancien espoir de la monoplace qui visera une place sur le podium en Silver Cup. "Je dois garder à l'esprit que la course est plus grande que moi. Rien n'est encore fait et on doit rester concentrés."