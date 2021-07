Ulysse De Pauw, 19 ans, vise un podium en Silver Cup au volant de l’unique Bentley.

À bientôt 20 ans, Ulysse De Pauw sera l’unique débutant belge sur cette édition des 24 Heures.

En quelques années seulement, son rêve de gamin est devenu aujourd’hui une réalité. "Je suis cette course depuis que je suis tout petit", se souvient celui qui aujourd’hui dépasse le mètre nonante. "Je venais avec mes parents soutenir l’équipe Delahaye Racing de mon parrain Pierre Sevrin. Puis, il y a quelques années, j’étais venu seul vivre le week-end avec le team alignant une Porsche. J’étais premier assistant au nettoyage des jantes. Et la maintenant je vais me retrouver sur la grille. Je réalise petit à petit que mon rêve va devenir réalité. J’ai vraiment hâte d’y être, que cela commence. Je suis hyper heureux."

(...)