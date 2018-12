Malgré un bilan positif en Championnat de France de Formule 4, l’ancien espoir belge de karting a été remercié par le programme sportif de la fédé…

Le RACB National Team n’a pas encore communiqué de manière officielle. Mais comme l’entourage du principal intéressé nous a certifié la (mauvaise) nouvelle, inutile de garder la tête dans le sable.

Après une seule saison sous les couleurs du RACB National Team et malgré un investissement colossal de la part de la fédération belge du sport automobile sur lui, Ulysse De Pauw a été libéré de son contrat pour 2019. En d’autres termes, le Brabançon a été évincé du programme de détection et rejoint la longue liste des laissés-pour-compte par le RNT.

« On nous notifié qu’Ulysse a été remercié parce qu’il n’avait pas atteint le niveau d’excellence requis », nous a confié de façon laconique le management d’un de nos meilleurs anciens espoirs du karting. Chacun appréciera sachant que De Pauw avait fait mieux que se défendre en Championnat de France de Formule 4 avec une 5e place finale au classement général, une 3e place dans le classement FIA et une victoire à Spa-Francorchamps.

On veut bien entendre que les ouailles de Geoffroy Theunis sont dans leur droit de se séparer d’un pilote. Mais l’éviction de De Pauw nous laisse l’impression d’un incommensurable gâchis et que le malheureux n’a pas été remercié à cause de son manque de performances mais plutôt parce que le « package » qu’il apportait ne faisait plus les affaires du RNT.

Des trois pilotes de la filière de la Rue d’Arlon, Ulysse était pourtant le mieux plébiscité par les journalistes en arrivant à la 13e place lors des derniers RACB Awards (Denis Dupont et Guillaume de Mévius arrivant respectivement à la 18e et à la 38e place). Par ailleurs, comment la fédé va-t-elle justifier la prolongation de de Mévius alors que celui-ci a plus souvent fini dans le décor qu’à l’arrivée en rallye ? Il faudrait peut-être revoir la formule et établir d’entrée de jeu un programme sur deux années pour tout nouveau venu avec une 1ère saison pour apprendre et la 2e pour gagner.

Il n’y a plus désormais qu’à croiser les doigts pour que De Pauw concrétise ses plans d’aller en F4 allemande et ne rejoigne pas la trop longue liste des Bailly, Bux, Van Vaerenbergh et consorts dont la carrière a connu un coup d’arrêt après leur éviction du RACB National Team. Cela commence à faire beaucoup…