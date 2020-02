Après une renaissance entamée à Mettet en 2016 et 2017, le Family Champion's Day cher à l'équipe de Paul Fraikin avait élu domicile dans le domaine de Bilstain le 1er décembre dernier. Le déménagement en province de Liège avait été plébiscité par beaucoup. Les Duval, Loix, Snijers, Fernémont, Gaban, Vande, Loubet mais aussi un certain Nicky Grist faisaient partie des têtes d'affiche pour prendre en baptême des passagers d'un jour afin de leur faire vivre une expérience inoubliable.

Il n'y avait dès lors aucune raison d'aller voir ailleurs. Le 15e Family Champion's Day aura de nouveau lieu à Bilstain mais bien plus tôt qu'imaginé puisque c'est la date des 20 et 21 juin qui est annoncée ! Au programme, du show et des démos en continu, sans oublier la possibilité offerte à 500 copilotes de faire le plein de sensations fortes. La bonne nouvelle est qu'il n'y aura aucun clash avec un rallye d'ordre national, européen ou mondial, ce qui devrait permettre à de nombreux rallymen de se produire pendant le week-end.

Tous les fans de rallye peuvent d'ores et déjà bloquer la date des 20 et 21 juin. Plus d'informations sur cette 15ème édition dans les prochaines semaines...