MY Racing va se charger de l'organisation et la promotion du trophée au sein du championnat de Belgique des rallyes 2021.

Deux jours à peine après l'annonce des Cup Belux PSA Peugeot 208 et Opel Corsa, c'est au tour de Renault d'annoncer le retour de la Coupe Clio, cette fois en rallye, avec la Nouvelle Clio Rally 5 basée sur le châssis de Clio R.S. Line et son moteur 4 cylindres 1330cm3 TCe à 16 soupapes en faisant une voiture à la fois performante, fiable et économique.

Après les succès rencontrés en France, Espagne et Italie, c'est donc autour de la Belgique de lancer son trophée avec les soutiens de Renault Sport, Renault Belgique-Luxembourg, Castrol et Michelin.

Le Trophy mis sur pied par MY Racing (avec l'expérimentée Sandrine Wanson aux commandes) se disputera sur cinq épreuves du BRC avec des primes et, surtout, une belle carotte: le meilleur Junior (donc pas nécessairement le vainqueur du trophée) aura un programme sportif officiel en 2022 avec une Renault Clio Rally4.

Davantage de détails concernant le calendrier, le format sportif ainsi que la répartition des primes et dotations du Clio Trophy Belgium seront prochainement dévoilés.

«Nouvelle Clio Rally est devenue la voiture incontournable de la catégorie Rally5 et son pouvoir d’attraction se confirme en séduisant de plus en plus d’organisateurs, de promoteurs et de concurrents partout dans le monde,» confie Benoît Nogier, le directeur commercial Racing de Renault Sport.

«Nous sommes ravis de pouvoir relancer un trophée dédié en Belgique, un pays dont les liens avec Renault et le sport automobile sont uniques.

Avec notre expérience des formules de promotion et l’expertise de MY Racing, nous sommes convaincus que le Clio Trophy Belgium s’imposera comme une étape incontournable de la scène du rallye belge, tant pour les espoirs ambitieux que pour les pilotes désireux de relancer leur carrière ou en quête de sensations au volant d’une voiture performante, fiable et abordable.»