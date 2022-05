A force de travail et de persévérance, l'équipe de Rudy Penders et d'Olivier Aerts a réussi à réunir cette année le plus beau plateau jamais vu au sein de la Porsche Carrera Cup Benelux. Il faut dire que la 992 Cup, quasi aussi rapide que les GT3 sur Francorchamps grâce notamment à ses pneus Michelin, est vraiment très attractive.

La coupe monomarque la plus rapide du Benelux sera riche pour le coup d'envoi de la saison, ce week-end en prologue du WEC (courses vendredi à 17h et samedi matin), de 22 voitures, soit le maximum jamais atteint.

Soulet et Dejonghe vont avoir du fil à retordre

Mais c'est surtout la qualité qui est à souligner avec dix pilotes engagés en Pro.

Le déjà double champion Dylan Derdaele remet une fois encore son titre en jeu dans une discipline dans laquelle il est devenu un grand spécialiste. Il retrouvera un autre double champion de la Carrera Cup, le Néerlandais de Belgique Xavier Maassen.

Pour sa troisième année, Glenn Van Parijs a clairement comme ambition lui aussi de décrocher la couronne.

Après un succès en Carrera Cup anglaise et une troisième place l'an dernier en Supercup, le jeune Britannique Harry King a certainement le palmarès pour être considéré comme favori.

Voilà déjà quatre solides prétendants auxquels il convient sans doute d'ajouter les deux jeunes Hollandais Rik Koen et Lucas Van Eijndhoven, mais surtout deux noms bien connus dans le milieu du sport automobile belge, Sam Dejonghe vu ces dernières années en Belcar sur la Norma après avoir été pilote du RACB National Team en Tourisme, et surtout Maxime Soulet.

L'ex-pilote officiel Bentley et vainqueur des 12H de Bathurst en GT3 n'aura pas la partie facile et va devoir se réhabituer à jouer des coudes. Les chronos des tests d'avant-saison laissent penser qu'il ne signera pas la pole ce vendredi et ne gagnera pas les deux doigts dans le nez.

Car on a déjà cité sept autres candidats à la victoire. Les podiums ne seront donc pas un objectif évident pour les outsiders Ghislain Cordeel et Sebastian Freymuth même s'ils ne manquent pas d'entraînement...

Tom Boonen et Koen Wauters en Pro-Am

Les deux plus grands noms du peloton, l'ex-champion cycliste Tom Boonen et le chanteur Koen Wauters croiseront le fer dans la catégorie Pro-Am (quatre engagés seulement ce qui signifie qu'ils multiplieront les podiums) où ils rouleront seuls. Face à un plateau aussi relevé, un Top 10 absolu constituerait déjà pour ces deux vedettes un exploit synonyme de belle progression.

Enfin, signalons que huit pilotes batailleront dans la catégorie réservée aux amateurs.

Voilà, le décor est planté. Les bolides sont prêts. Maintenant, il n'y a plus qu'à écrire l'histoire de cette dixième édition de la Carrera Cup Benelux s'annonçant sous les meilleurs auspices.