Plus que quelques jours à patienter avant la reprise des hostilités en GT World Challenge avec un meeting d'Imola à huis clos débutant jeudi par des essais privés.

Alors que toutes les listes ne sont pas encore complètes, on sait déjà qu'un minimum de treize pilotes belges prendront la piste en Toscane.

Huit sont attendus au départ des 3H d'Imola dimanche, la première manche de l'ex-Blancpain qui n'a visiblement pas trop perdu suite au Covid-19. Même si l'on regrette les disparitions des teams Bentley M-Sport et des Aston Martin Vantage de R-Motorsport ce qui laisse actuellement Maxime Martin sans volant, quarante-six GT3 sont annoncées ce qui fait tout de même un plateau assez complet.

Quatre des nôtres sont recensés parmi les vingt-trois équipages Pro-Cup jouant la victoire au général. Associés au véloce allemand Christopher Mies, Dries Vanthoor et Charles Weerts viseront clairement les podiums sur une des trois Audi du team belge WRT. Frédéric Vervisch pilotera lui aussi une R8 LMS, mais cette fois chez Attempto Racing en compagnie de Mattia Drudi.

Enfin, toujours sous contrat officiel Bentley, Maxime Soulet partagera la Continental du K-Pax Racing en compagnie de Rodrigo Baptista et Jules Gounon.

Adrien De Leener (avec Pedersen et Rizzoli) passe dans le camp Porsche chez Dinamic Racing. Notre expatrié évoluera dans le classement Silver Cup tout comme Baptiste Moulin (vu en F4 puis Porsche Cup française ces deux dernières années) épaulé par Florian Latore et Andrea Amici au volant d'une Lamborghini Huracan de chez Orange 1 FFF Racing Team.

Louis Machiels rempile pour une saison en Pro-Am sur une Ferrari 488 AF Corse en compagnie de ses équipiers habituels Nick Hommersson et Andrea Bertolini, tandis que Bernard Delhez pilotera une Bentley Continental de chez CMR engagée dans la catégorie Am où l'on retrouve aussi la M6 du Boutsen Ginion Racing au volant de laquelle Benjamin Lessennes roulera lors des 24H de Spa.

Difficile d'obtenir une liste des engagés en Eurocup GT4 où l'on espère voir au moins une quinzaine d'autos avec notamment les nouvelles Toyota GR Supra développées par l'usine et alignées par l'équipe française CMR pour Stéphane Lémeret (un des favoris épaulé par Gaël Castelli, le lauréat de l'Alpine Cup 2019) et le tout jeune Antoine Potty débutant en GT après quelques coups d'essais en F4 Asie et VW Fun Cup. Enfin, le team belge SRT est attendu avec au moins une Mercedes aux commandes de laquelle on devrait retrouver le pilote Belcar Wim Spinoy.

Enfin, n'oublions pas qu'Imola servira aussi de cadre au 2e rendez-vous de la saison d'Eurocup Formula Renault avec nos jeunes loups Amaury Cordeel et Ugo de Wilde, les grands malchanceux de Monza où ils avaient été tous deux victimes collatérales du gros crash du premier tour pour lequel le Tchèque Pter Ptacek a été rétrogradé en fond de classement.