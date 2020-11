La Belgique et les coupes BMW, c’est une longue histoire. Les nostalgiques du Procar se souviendront de la BMW Compact Cup au milieu des années 90. Plus près de nous, il y eut la M235i Racing Cup et le Clubsport Trophy, plusieurs 325i étant toujours en action par le biais du Belcar et du BGDC. Parmi la pléiade de championnats sur circuit que compte notre Royaume, il faudra désormais compter sur la BMW M2 CS Racing Cup Benelux dès l’an prochain.

Cette nouvelle compétition sprint, avec deux courses de 25 minutes et une de 60 minutes par meeting, se veut comme une passerelle entre des plus petites cylindrées comme la Fiesta Cup et la Mazda MX-5 Cup, et des voitures plus performantes comme les Porsche 911 GT3 Cup et 718 Cayman GT4. Le championnat partagera d’ailleurs la piste avec les 911 (991) et 718 Cayman courant en Sprint Challenge, la Porsche Carrera Cup Benelux devant à nouveau disputer des courses à part entière avec la nouvelle 992 Cup qui doit être présentée d’ici la fin de l’année.

Venons-en à la bête : la M2 CS Racing est le nouveau joujou lancé par BMW Motorsport pour la compétition-client. Le coupé bavarois est équipé d’un 6 cylindres en ligne 2,9l twin-turbo de 450 chevaux. Il s’agit d’une vraie voiture de course qui partage de nombreux points communs avec la M4 GT4. En plus du moteur, la boîte de vitesses, le différentiel, la suspension, le siège Recaro P1300 Carbon et les vérins pneumatiques sont communs aux deux voitures. La M2 CS Racing est facturée 95.000€ hors taxes. Une somme considérable mais qui est contre-balancée par des intervalles d’entretien très longs. Le moteur n’a besoin d’être révisé que tous les 30.000 kilomètres. Dans la compétition Benelux, les M2 CS seront toutes équipées de pneumatiques Michelin.

A la barre du championnat, on retrouve Hans Van de Ven qui fut à l’origine de la création des championnats Porsche Benelux il y a quelques années. Le manager de M Track Experience avait également lancé le Mini Cooper Challenge qui a duré en 2003 et 2005. Il existe un autre championnat organisé par Dick Van Elk mettant aux prises des M2. Mais la BMW M2 CS Racing Cup Benelux est l’unique compétition des plats pays recevant le soutien de BMW Motorsport et des importateurs belges et hollandais. Le championnat promet d’ailleurs une couverture médiatique digne de ce nom ainsi que 50.000€ de prize moneys en 2021.

Il est déjà acquis que cinq manches seront au menu de la première saison. Si le calendrier doit encore être précisé, il est déjà acquis que les circuits de Spa-Francorchamps, Zolder, Zandvoort et Assen seront visités. Une saison complète en BMW M2 CS Racing Cup Benelux est annoncée entre 80.000 et 100.000€, à diviser par deux si deux pilotes se partagent la voiture. Plusieurs écuries belges et hollandaises ont déjà passé commande d’au moins un exemplaire de la Munichoise. Les intéressés peuvent prendre contact avec les organisateurs via info@bmwm2csracingcupbenelux.com.