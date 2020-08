A un peu plus de quatre semaines des premiers essais en vue du double tour d'horloge postposé au 19 et 20 septembre, l'Automobile Club de l'Ouest vient de publier une liste des engagés mise à jour sur laquelle on a eu la bonne surprise de découvrir le nom d'un quatrième pilote belge.

En plus des candidats à la victoire en LM GTE-Pro, Maxime Martin (Aston Martin Vantage #97 en compagnie d'Alex Lynn et de Harry Tincknell) et surtout Laurens Vanthoor (Porsche 911 RSR #92 avec Michael Christensen et Kevin Estre), on avait déjà appris voici une dizaine de jours l'engagement de Christophe D'Ansembourg sur le proto LMP2 EuroInternational #11 en compagnie d'Adrien Tambay et d'Erik Maris.

Mais nos représentants seront finalement – au moins car il reste encore quelques baquets à pourvoir – quatre avec l'ajout d'un autre "rookie", Adrien De Leener. Habitué des courses de GT World Challenge, le Belge exilé aux Etats-Unis (rien à voir avec la famille de l'ancien pilote-journaliste de Rétroorganisation) sera le 104e des nôtres à participer à l'épreuve mythique remportée à six reprises par Jacky Ickx. Devenu pilote Porsche en GT (après Ferrari et Audi), il partagera le volant de la 911 RSR Dempsey-Proton #88 avec l'Américain Dominique Bastien et le très bon Autrichien Thomas Preining. Voilà assurément une auto à suivre en GTE-AM...