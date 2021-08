Pour cette édition 2021, le Raceball Rally a encore frappé fort. Ce rallye 100% Belge, qui se veut être le rendez-vous des passionnés d’automobiles en Belgique, et même en Europe, a surpris tout le monde avec un itinéraire impressionnant. Une centaine d’équipes, 7 pays et le tout en voitures d’exception.

Depuis 2020, le RaceBall ne cesse de croitre et d’évoluer. Le rallye accueille des participants de l’Europe entière mais tient à garder un encrage Belge fort, en organisant l’ensemble depuis le plat pays, avec des collaborateurs Belges.

© ddt_photograph

« Nous offrons à nos RaceBallers la possibilité de vivre une expérience inédite, entourés de véhicules de luxe et dans les plus beaux coins d’Europe. Nos participants nous disent souvent que l’esprit familial ainsi que les destinations sont notre plus grand atout. » explique Pascal Maniscalco, le créateur du rallye.

Gardant à l’esprit les considérations climatiques, le Raceball a décidé de mettre en place des actions, telles que l’idée de planter des arbres pour chaque inscription ou encore la création d’une vente aux enchères à des fins caritatives. L’objectif est d’apporter une dimension supplémentaire au projet afin de représenter au mieux ce monde de passionnés qu’est l’automobile.

De plus, conscient de la situation sanitaire, l’organisation du rallye se veut responsable et irréprochable. Plusieurs tests PCR étaient effectués au sein même du rallye afin d’assurer la sécurité des participants, et également celle des habitants des destinations du rallye. De plus, les autorités locales furent au courant de chaque départ, arrivée afin de pouvoir préparer cela au mieux.

© ddt_photograph

« Pour l’édition 2022, nous voulons ajouter une nouvelle dimension à l’événement. Pour chaque inscription au rallye, un arbre sera planté. De plus, nous comptons y greffer une œuvre caritative par le biais d’une vente aux enchères. » déclare Pascal Maniscalco, le créateur du Raceball.

Si votre marque souhaite devenir sponsor et prendre part à ce projet 100% Belge, vous pouvez demander à recevoir une brochure de parrainage en soumettant vos coordonnées en remplissant le formulaire électronique via la rubrique contact du site. (http://www.raceball.eu/)

Tous les sponsors et partenaires officiels bénéficient d’un vaste choix d’exposition : Présence des logos sur tous les véhicules du RaceBall ainsi que l’assistance, présence de vos banderoles ou affiches sur pieds dans les hôtels, présence de vos brochures dans les package cadeau, présence des logos sur les vêtements du RaceBall, participants et assistance, présence sur tous nos réseaux sociaux.

Un beau moyen de participer à un projet Belge alliant passion et automobile.

Suivez les aventures du Raceball Rally :

Site web : http://www.raceball.eu/

Instagram: https://www.instagram.com/raceball_rally/?hl=fr