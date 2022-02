Jamais deux sans trois ! Ce seront pas moins de trois Oreca-Gibson LMP2 qui seront engagées par le Team WRT lors des prochaines 24 heures du Mans. On connaissait déjà les deux premiers équipages disputant l'intégralité du WEC avec Gelael-Rast-Frijns et Andrade-Nato-Habsburg. Une troisième voiture viendra en appoint dans la Sarthe à la mi-juin et l'équipage sera également bien gratiné.

Aux côtés du gentleman suisse Rolf Ineichen, on retrouvera deux ténors des courses d'endurance avec Mirko Bortolotti, pilote officiel Lamborghini et éphémère pilote WRT en GT3, et notre Dries Vanthoor national qu'on ne présente plus. Ceux qui critiquaient l'équipe de Vincent Vosse de ne pas faire confiance à des pilotes belges pour le LMP2 seront satisfaits cette fois-ci.

"Nous sommes ravis d'avoir l'opportunité d'aligner une troisième voiture avec un trio aussi solide au Mans, aux côtés des deux engagements accordés grâce à nos succès de l'année dernière", se réjouit Vincent Vosse. "En 2021, nous avons pu relever le défi de débuter au Mans de la meilleure des manières, cette année nous devrons relever le défi d'aligner trois voitures. Nous renforcerons notre staff à cet effet. Je suis également très heureux de retrouver Rolf et Mirko et de voir Dries courir pour nous pour la première fois au Mans. Ils font tous partie de la famille WRT et peuvent grandement contribuer aux efforts de l'équipe pour conserver nos couronnes. Nous remercions Lamborghini Squadra Corse et Audi Sport d'avoir autorisé la participation de Mirko et Dries"

"C'est bien sûr très excitant de courir à nouveau au Mans, et de le faire avec l'équipe WRT et avec Rolf et Mirko, qui ne sont pas de nouveaux visages, car nous étions coéquipiers en GT il y a quelques saisons", enchaine Dries Vanthoor. "Je remercie WRT pour cette opportunité et Audi Sport pour m'avoir permis de l'accepter. Maintenant, nous devrons nous habituer à la voiture, mais je pense que ce ne sera pas un problème. Si nous donnons tous ce que nous pouvons, je suis convaincu que nous pouvons obtenir un très bon résultat"

Avec une si belle brochette de pilotes, les troupes de Baudour seront assurément l'épouvantail de l'édition 2022. Les chances d'entendre la Brabançonne à nouveau retentir dans les faubourg du Mans sont plus réelles que jamais.