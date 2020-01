La FMWB, Zelos/MIG, le Circuit Jules Tacheny à Mettet et la Belgian Motorcycle Foundation s’associent pour créer la première Belgian Motorcycle Academy.

C'est ce matin, au siège bruxellois de la Fédération motocycliste que la bonne nouvelle a été annoncée en grandes pompes et en présence de plusieurs personnalités du monde de la compétition sur deux roues.



La vocation de la Belgian Motorcycle Academy est de détecter, former et guider de jeunes talents belges entre 7 et 14 ans vers des compétitions moto importantes. Le nouveau centre d’écolage déploiera un programme de formation d’au moins 10 jours par an, principalement durant les week-ends et les congés scolaires. Les Académiciens suivront des formations avancées et encadrées dans différentes disciplines moto telles que le trial, le dirt track, le supermotard, le motocross et la vitesse. Quelques cours axés sur la communication, la psychologie, la diététique et l'entraînement physique seront également dispensés. Parmi les instructeurs, l’Académie pourra compter sur plusieurs coachs et moniteurs brevetés par la Fédération Motocycliste Wallonne de Belgique (FMWB) et l’ADEPS dont Stéphane Mertens et Fred Fiorentino.



Freddy Tacheny, président de la Belgian Motorcycle Academy : « L’Académie était le chaînon manquant dans le chemin difficile pour les jeunes pilotes pour se faire une place dans le monde professionnel de la moto. Cette filière ouverte aux plus jeunes permettra de détecter et de soutenir les meilleurs talents afin de les mener vers une carrière professionnelle, idéalement encadrée, en moto de vitesse pure, par le management de Zelos qui s’occupe qui s’occupe déjà de nos deux Belges au plus haut niveau, Xavier Siméon et Barry Baltus. Je remercie toutes les forces vives de la moto en Belgique ainsi que tous les partenaires de s’être unis pour cette belle cause, qui aidera considérablement les jeunes pilotes et leur famille. »



Didier Frérot, président de la FMWB, se réjouit : « La Belgique est un berceau du motocyclisme mondial. La FMWB, dont les licenciés sportifs ont offert plus de 30 titres mondiaux individuels à la Belgique, ne pouvait donc en aucun cas passer à travers l’opportunité unique de participer activement et professionnellement à la volonté commune de reconquérir les maillots arc-en-ciel qui se sont tant raréfiés depuis quelques années. » Il précise : « L’effort principal de la FMWB au sein de l’Académie sera d’une part, d’apporter son expérience dans la gestion administrative, communicative et déontologique de nos futurs Académiciens motocyclistes et, d’autre part, d’assurer le suivi des formations spécifiques qui seront données par ses moniteurs brevetés. »



Heikki Sermon, directeur exécutif du circuit Jules Tacheny, renchérit : « Notre vocation est d’être une référence en termes de formation sportive pour les deux-roues. Outre les trackdays vitesse et supermoto, nous venons récemment de compléter notre offre avec l’inauguration d’une toute nouvelle piste de dirt-track. Avec l’Académie, nous nous tournons maintenant spécifiquement vers l’écolage de nos futurs champions. »



Road to MotoGP™ : la filière belge



L’idée d’une Académie a germé lorsque Freddy Tacheny a confirmé, aux termes de ses nombreuses discussions avec la DORNA, promoteur du MotoGP™, que celle-ci lançait un championnat pour les jeunes talents en Europe du Nord, pour leur faciliter l’accès en Moto3, Moto2 et ouvrir la voie vers le MotoGP™, à l’instar de l'Asian Talent Cup, la British Talent Cup, la Red Bull Rookies Cup, etc .... A partir de cette année, la DORNA organise une Northern Talent Cup . Les meilleurs pilotes de l’Académie auront potentiellement accès à la sélection annuelle.



Pour l’édition 2020, deux jeunes talents belges ont été inscrits après une journée de sélection organisée par les co-fondateurs de l’Académie. Il s’agit de Lorenz Luciano (15 ans) qui brille en championnat FSBK Pré-moto 3 depuis 2 ans, et Amélie Triffet (17 ans), 3ème au Championnat français Women’s Cup en 2019. Tous deux ont été acceptés par la DORNA pour participer à la Northern Talent Cup et seront intégrés dans le Junior Black Knights Team, dirigé par Christophe Chantrain. Ce championnat est l’une des (mais pas la seule) compétitions importantes vers laquelle l’Académie guidera les jeunes Académiciens.



Jorgen Van hellemont, CEO de Zelos : « L’Académie s’inscrit dans la parfaite continuité de la filière moto Black Knights, créée par Zelos il y a déjà quelques années. Ce nouvel outil est essentiel pour nos jeunes talents afin de leur permettre d’évoluer dans un environnement professionnel et d’acquérir les bons réflexes dès le début de leur parcours sportif. La volonté de l’Académie est d’amener nos pilotes belges au plus haut niveau, comme Zelos l’a fait avec Xavier Siméon et plus récemment avec Barry Baltus qui fera ses débuts en Moto3 la saison prochaine. »



Comment faire partie de la Belgian Motorcycle Academy ?



Pour pouvoir s’inscrire aux sélections en vue d’intégrer l’Académie, le·la jeune pilote doit avoir entre 7 et 14 ans, être de nationalité belge, à même de maîtriser une moto et en possession d’une licence annuelle, délivrée par la FMWB. A partir de 11 ans, le dossier de candidature doit être accompagné d’un CV sportif. Le montant de l’inscription s’élève à 2.500 € couvrant l’encadrement, la mise à disposition de différents types de motos, les cours, l’équipement complet, les instructeurs et la mise à disposition des différents circuits (+2.000€ de caution).



Les inscriptions se feront via le site internet de l’Académie qui sera en ligne courant février 2020. D’ici là, les candidats peuvent envoyer leur dossier à à belgianmotorcycleacademy@gmail.com . Plusieurs journées de sélection devraient être organisées chaque année, en fonction du nombre de pilotes inscrits, et comporteront une évaluation physique et psychologique.



Un précieux soutien de plusieurs partenaires



Outre l’implication des fondateurs et l’appui de la DORNA, la Belgian Motorcycle Academy peut également compter sur le précieux soutien de Yamaha Belgique, de Pirelli, de l’équipementier Bihr, de la concession officielle Yamaha Zone Rouge d'Andenne et de Yamalube.



Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sports: " Je suis ravi d'accueillir la Belgian Motorcycle Academy dans notre Road to MotoGP™ et d'étendre le programme à un autre pays important. Découvrir et développer les jeunes talents est un élément essentiel de notre vision et de la Belgian Motorcycle Academy sera un nouveau partenaire précieux. J'ai hâte de voir les jeunes passer par l'Académie et jeter les bases de l'avenir de la moto dans leur pays et leur région, en tandem avec la nouvelle Northern Talent Cup. "





Une fondation consacrée à la moto



Passionnés de moto, Michel Wanty et Freddy Tacheny ont décidé de donner vie à la Belgian Motorcycle Foundation. Abritée au sein de la Fondation Roi Baudouin, la Belgian Motorcycle Foundation est une organisation sans but lucratif, qui a pour objectif de stimuler la pratique de la discipline sportive motocycliste.



A la base de la création de l’Académie, au même titre que les autres co-fondateurs MIG, FMWB et Circuit Jules Tacheny, la Belgian Motorcycle Foundation déploiera un autre projet de taille dans les prochains mois. Plus d’infos suivront courant février.



Michel Wanty, Président de la Belgian Motorcycle Foundation, se réjouit : « A titre privé, Freddy et moi-même avons souhaité ensemble lancé une fondation afin de donner une pérennité à nos actions envers notre passion commune pour la moto. Nous espérons fédérer à nos côtés le plus large panel de passionnés qui souhaiteront, comme nous, s’associer au développement de la moto en Belgique au travers des actions que nous soutiendrons et que nous mettrons en place. L’Académie en est une première illustration, elle sera suivie d’autres… Nous remercions la Fondation Roi Baudouin pour son accompagnement dans la création mais aussi pour l’hébergement de la Belgian Motorcycle Foundation en son sein. »