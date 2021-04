Ces derniers mois, le sport automobile belge a perdu deux de ses géants avec Jean Blaton, pilote belge émérite, et Jean Graton, le plus bruxellois des Bretons et papa de Michel Vaillant. Sur une idée de Thierry Boutsen, la BMW M6 GT3 engagée par le team dirigé par sa soeur Olivia Boutsen et son beau-frère Olivier Lainé en GT World Challenge Europe Endurance se parera d'une déco "Art Car" rendant hommage à ces deux légendes.

Le code stylistique du clan Vaillant est bien présent et le design réalisé par les Français de Gaazmaster est juste magnifique ! Les yeux de lynx auront remarqué la présence discrète du lion du Marc VDS Racing sur le pare-choc avant. Après la "Art Car" signée Peter Halley alignée aux dernières 24 Heures de Spa et aux 1000km du Paul Ricard, l'équipe basée à Wavre fait à nouveau parler d'elle et suscite l'émoi ! Côté pilotes, on retrouvera Karim Ojjeh, fidèle à Boutsen Ginion Racing depuis 2013, le véloce pilote BMW Motorsport Jens Klingmann, et l'Allemand Jens Liebhauser.

La béhemme belge disputera 5 meetings, dont les 24H de Spa 2021 prévues fin juillet. En espérant que le public sera admis pour se rincer l'oeil devant la plastique de l'engin teuton !

© DR