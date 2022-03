On a cru à une blague pour la Saint-Patrick et on a dû se mettre quelques baffes hier soir pour réaliser que c'est bel et bien sérieux. Les 24 Heures du Mans 2023 ne seront pas uniquement marquées par un plateau de folie en Hypercar avec l'arrivée de nombreux constructeurs. A l'autre bout du classement, une voiture très particulière sera engagée. Le Garage 56, consacré aux projets hors du commun, sera en effet occupé par une Chevrolet Camaro ZL1 provenant tout droit de la Nascar ! Oui, au milieu des protos et des GT, on retrouvera un stock-car respirant bon la course à l'américaine.

Les choses n'ont pas été faites à moitié puisqu'il s'agit d'une collaboration entre la Nascar, Chevrolet, l'IMSA, Goodyear et l'illustre écurie Hendrick qui se chargera d'aligner le bolide. "Dès le début de la Nascar, il était important pour mon père Bill France que nous jouions un rôle visible dans le sport automobile international", indique Bill France Jr. "Il n’y a pas de plus grande scène que les 24 Heures du Mans. En partenariat avec la Hendrick Motorsports, Chevrolet et Goodyear, nous avons l’équipe, le constructeur et le manufacturier pneumatiques les plus victorieux de l’histoire de notre championnat. Nous sommes impatients de présenter la technologie Next Gen introduite cette année. Nous voulons proposer une Camaro compétitive dans cette course de légende"

Ce n'est pas la première fois qu'on voit une voiture de la Nascar dans la Sarthe. En 1976, une Dodge Charger et une Ford Gran Torino avaient pris part à l'épreuve. Si ce ne fut pas une réussite sur le plan de la performance, les deux monstres ont marqué les esprits par leur look et leur bruit. D'année en année, la Nascar s'est modernisée. Après avoir imposé l'injection directe et les carburants bios, la série a pris un virage radical cette année avec l'apparition d'une nouvelle génération de voitures dotées de roues à écrou central, d'une boite séquentielle et des suspensions indépendantes.

Il y aura toutefois du pain sur la planche pour que la Camaro engagée au Mans dans un an ne soit pas une chicane mobile. Si la cavalerie n'est pas un problème avec 670 chevaux disponibles, il faut que la voiture ne se traine pas dans les portions lentes et sinueuses du circuit. Il faut éviter que cette participation sympathique soit un danger pour les autres concurrents et que les pilotes de la Camaro passent plus de temps à regarder dans leurs rétroviseurs que devant eux.

En parlant des pilotes, aucun choix n'a été fait mais gageons que Hendrick et Chevy veillent au grain. On devrait, pourquoi pas, voir les deux champions sortants que sont Chase Elliott et Kyle Larson, tous deux spécialistes des circuits routiers. Le troisième homme pourrait être la légende vivante Jeff Gordon ou l'ancien champion Jimmie Johnson qui ne trouve actuellement pas son compte en IndyCar.

Le Mans aura donc une touche d'Amérique profonde en juin 2023 et on s'en réjouit. That's America !