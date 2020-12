Cinq épreuves du BRC plus le Rallye du Luxembourg au programme et 100.000 euros de primes à la clé pour la PSA Cup précédant l'annonce cette semaine d'une Clio Cup Rally5

S’il est un constat qui se confirme au fil des ans, c’est la popularité du rallye en nos contrées. Il n’en faut pas plus pour que certains importateurs se pressent au portillon, ayant parfaitement saisi l’intérêt d’une présence active sur les différents événements. Il en va ainsi de PSA Motorsport, déjà au cœur de l’action avec les Citroën C3 R5 devenue C3 Rally2.

Et ce n’est pas tout ! En 2021, une PSA Motorsport Rally Cup Belux va en effet voir le jour, réservée aux Peugeot 208 Rally4 et Opel Corsa Rally4 ! Faisant ainsi honneur à la longue tradition des coupes de marques du Groupe...De manière concrète, les bolides frappés du lion et du blitz concourront dans le cadre d’une Cup programmée sur 6 rallyes

5 épreuves du Belgian Rally Championship + le Rallye de Luxembourg. La situation sanitaire actuelle ne permet pas encore d’officialiser le calendrier complet de cette PSA Motorsport Rally Cup Belux, mais dès l’instant où les promoteurs du BRC diffuseront le programme de la compétition nationale 2021, les organisateurs de cette nouvelle coupe leur emboiteront le pas.

Ce qui est par contre acquis, c’est qu’un stock de pièces de rechange sera disponible sur les différentes épreuves retenues, en plus de la présence d’un conseiller technique. Le choix du fournisseur des pneumatiques utilisés dans le cadre de cette compétition sera lui aussi officialisé plus tard.

Des primes financières et des bons d’achat de pneumatiques seront mis en jeu lors de chacune des épreuves, en plus d’une prime pour le lauréat en fin de saison, pour un montant total qui dépassera les 100.000 €.

C'est une fois encore DG Sport qui est à l'origine de cette Coupe qui devrait intéresser pas mal de pilotes (on pense notamment à Gino Bux et Tom Rensonnet) et va se retrouver en concurrence avec une nouvelle Clio Cup Rally 5 belge annoncée avant Noël. Alors Peugeot 208, Opel Corsa ou Renault Clio, les jeunes rêvant de rouler sur les traces de Thierry Neuville vont avoir le choix.