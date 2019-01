Après moult informations officieuses parues ici et là sur les réseaux sociaux, c'est désormais officiel : du 4 au 6 octobre prochain, le toboggan des Ardennes accueillera une course de 500 tours, soit à peu près un double tour d'horloge, pour les voitures répondant à la réglementation TCR. En d'autres termes, des Honda Civic, VW Golf GTI, Audi RS3 LMS, Cupra León et autres Hyundai i30 développant plus de 330 chevaux.





L'épreuve sera organisée conjointement par WSC, l'entité à l'origine du concept TCR, et les Hollandais de Creventic, à qui on doit les 24H Series et notamment les 24 heures de Dubai. Les petits plats seront mis dans les grands avec une parade dans les rues de Malmedy, un immense paddock d'exposition pour les constructeurs ainsi qu'une diffusion télévisuelle et par streaming.





Réservés aux seules TCR, les 500 Tours de Spa a comme objectif d'attirer un minimum de 40 voitures réparties en trois classes : Pro, Pro-Am et Am. Actuellement, les différentes parties prenantes travaillent avec les marques impliquées en TCR pour atteindre ce chiffre le plus rapidement possible.





"Nous sommes très heureux de faire revivre la longue tradition qu'a Spa-Francorchamps pour les courses d'endurance réservées aux voitures de tourisme. La croissance du TCR au cours de ces dernières années est une incroyable success story. Avoir une course longue à Spa uniquement pour ce type de voitures est la cerise sur le gâteau", a-t-on déclaré du côté de WSC et Creventic.





Il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que cette course bénéficie d'un beau travail sur la communication pour attirer un minimum de monde dans les tribunes et qu'on puisse y retrouver quelque peu l'ambiance festive qui avait animé les 24 Heures "tourisme" de Spa au siècle dernier...