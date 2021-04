Qui n'a jamais rêvé de courir sur le grand circuit des 24 heures du Mans et affronter ses portions légendaires comme la chicane Dunlop, le Tertre Rouge, les Hunaudières, le virage d'Indianapolis ou encore les esses Porsche ? A moins de prendre part au double tour d'horloge sarthois, au Road to Le Mans ou au Mans Classic, c'est impossible pour le commun des mortels.

Sauf que les organisateurs de la Fun Cup française viennent de frapper un grand coup en annonçant la tenue d'une épreuve de 5 heures qui se tiendra le vendredi 20 août, soit la veille du départ des mythiques 24 Heures ! Après des essais libres de 120 minutes et des qualifications de 45 minutes, les Coccinelles de course envahiront donc la piste mancelle lors d'une journée où les LMP et GTE restent traditionnellement au garage.

Selon nos informations, une centaine de Fun Cup seront admises au départ. On parle également de modifier les pignons de 4ème et 5ème rapport, histoire que les bêtes à bon dieu ne plafonnent pas à 195 km/h dans les longues lignes droites de l'iconique tracé français. Pour inscrire une voiture, c'est 11.500€ HT tandis que l'organisateur fixe la location d'une de ses Fun Cup à 24.500€ HT et assurance non-comprise.

Bref, si vous souhaitez vivre le rêve manceau, renseignez-vous auprès de Max Mamers Management ou de votre team favori. Mais ne trainez pas car les places vont d'office se vendre comme des petits pains !