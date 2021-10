"Cela a demandé pas mal d'organisation, mais nous y sommes arrivés" se réjouit Marianne Ide, membre bénévole de l'association 'Pêcheur de Lune' créée par son cousin Xavier et connue dans le milieu du sport automobile pour avoir été durant de nombreuses années responsable des relations publiques au sein du groupe D'Ieteren. "Mon cousin a toujours voué une passion pour le sport auto. C'est un ancien pilote amateur et il a eu l'idée de monter cette opération afin de récolter des fonds pour notre association"

"Pêcheur de Lune" vient en aide aux enfants belges défavorisés, maltraités, malheureux. "Il faut savoir qu'il y a 9000 enfants placés dans des institutions rien qu'en Wallonie. Nous en avons déjà aidé 3000. On vient les chercher et on les emmène pour faire des activités leur donnant un peu de joie. Au mois de novembre, on a par exemple une sortie programmée à Walibi et en mars ce sera Disneyland".

"En quelques semaines, nous avons vendu cinquante lunes à 250 euros posées sur la déco de notre Citroën C1. Cela représente tout de même 12500 euros qui seront reversés à l’association. Et il m'en reste encore quelques-unes pour les partenaires de dernière heure" poursuit Marianne Ide. "Le retour des pilotes a été très chouette. Certains sont retenus sur d'autres courses, mais vingt et un ont accepté d'épauler Xavier qui franchira, on l'espère, la ligne d'arrivée".

L'équipage comptera ainsi quelques grands noms du sport auto, comme Bruno Thiry, Renaud Verreydt, Guillaume de Mevius, Cédric Cherain ou Cédric De Cecco, mais aussi la fratrie Van de Poele (avec Diego, Alexis et Nicolas), le pilote GT3 Ulysse De Pauw, le pilote de DTM Esteban Muth et son jeune frère O'Neill, l'ex-lauréat des 24H de Spa Markus Palttala, l'ancien pilote BTCS Julien Schroyen, le touche-à-tout Fred Bouvy, l'ancienne championne de Belgique et participante des 24H du Mans Christine Beckers, Thierry de Wilde, les journalistes Martin Businaro, Stéphane Lémeret et Maxime Pasture et enfin Alain Feraille et Jonathan Henri de Frahan, deux pilotes du team Rosoux.