Nous vous l'avions annoncé en primeur, c'est désormais officiel : Valentino Rossi a choisi l'écurie belge WRT pour donner un coup de fouet à sa carrière sur quatre roues qui se résumait jusqu'alors à quelques courses et quelques rallyes. Le nonuple champion du monde de moto pilotera une Audi R8 LMS Evo alignée par le team de Vincent Vosse et, petite coquetterie, flanquée du célèbre dossard 46.

Il disputera les compétitions sprint et endurance du GT World Challenge Europe. Cela signifie qu'on le verra aux 24 Heures de Spa-Francorchamps à l'été prochain ! De quoi attirer sur les circuits une ribambelle de passionnés hypnotisés par le charisme et l'aura de "Il Dottore".

"Je suis ravi de rejoindre l'équipe WRT pour disputer un programme complet en GT World Challenge Europe", se réjouit Rossi. "Tout le monde sait que j'ai toujours été un grand fan de course automobile et que j'ai toujours été intéressé à me reconvertir sur quatre roues une fois ma carrière en MotoGP terminée. Désormais, je suis totalement disponible pour me consacrer à un programme de course automobile de haut niveau et avec la bonne approche professionnelle. Team WRT correspond parfaitement à ce que je recherchais et je suis impatient de commencer cette nouvelle aventure en GT World Challenge Europe avec eux".

Aussi bien dans le fief de Vincent Vosse que de Stéphane Ratel, l'organisateur de la série GT World Challenge, on se gargarise de voir débarquer le très populaire pilote italien qui est une véritable légende du sport.

"Je suis sûr que beaucoup de fans seront aussi heureux que nous que Rossi commence une nouvelle carrière sur quatre roues et qu'il la fasse en GT, avec Team WRT et Audi", s'émeut Vosse, team principal de WRT. "Nous savons tous que Vale est un grand champion de moto et une immense figure sportive, mais c'est surtout un vrai pilote et un sportif très professionnel et compétitif, désireux de réussir autant que possible le nouveau défi qu'il a décidé de relever. C'est exactement pourquoi nous voulions absolument travailler avec lui. Le test que nous avons fait à Valence a été extrêmement positif pour les deux parties, en termes de retour technique et d'approche de travail. Nous accueillons chaleureusement Vale dans la famille WRT et je suis sûr que nous allons vivre une expérience très excitante aussi bien pour lui que pour nous".

"Je suis ravi d'accueillir Valentino Rossi sur la grille du Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS pour 2022", enchaîne Stéphane Ratel. "Après avoir suivi son illustre carrière dans la course moto pendant plus de deux décennies, c'est vraiment excitant d'assister au début de ce nouveau chapitre en GT pour lui. Attirer un concurrent de la stature de Valentino est une énorme preuve de confiance pour notre championnat et pour les courses GT en général. Il apportera une nouvelle énergie à notre paddock et j'ai hâte de le voir en piste cette saison".

Cerise sur le gateau, Rossi sera épaulé par des pilotes Audi Sport qui seront annoncés sous peu. In bocca al lupo, Vale !