On espérait secrètement voir la BR1-AER n°17 de Stoffel Vandoorne dans le Top 3 des qualifications des 6H de Spa après les bonnes prestations lors des différentes séances libres. Finalement, le bolide russe s'élancera depuis la cinquième position ce samedi.





Le Courtraisien ne s'est pas montré le plus véloce des pilotes SMP Racing vendredi après-midi. Mais l'ex-McLaren boy le reconnait lui-même: il aurait pu faire bien mieux...





"Mon seul tour chronométré n'était pas super", commente Stoffy. "Je découvrais la BR1 en mode qualifications et avec des pneus neufs. J'ai sous-conduit et j'aurais pu passer bien plus vite à plusieurs endroits. En plus, j'ai été gêné par une Toyota qui restait très proche de moi dans le 2e secteur. Et j'ai dû avorter ma 2ème tentative car j'ai encore été gêné par une Toyota dans les derniers hectomètres du circuit alors que j'avais amélioré mes deux premiers partiels ! Mon chrono aurait donc pu être bien meilleur..."





"Cela dit, partir 3ème ou 5ème a peu d'importance sur une course comme les 6 Heures de Spa.", souligne-t-il. "La course est longue et tout peut arriver. Mon objectif pour la course sera d'accumuler les tours et d'emmagasiner de l'expérience afin de parfaire ma préparation pour Le Mans."





Ce samedi, c'est Stoffel Vandoorne qui prendra le départ sur la BR1 n°11. Une nouvelle preuve que l'équipe ART Grand Prix, qui se cache derrière SMP Racing, fait entièrement confiance à sa nouvelle recrue. Les feux s'éteindront samedi après-midi à 13h30.