Sans programme en championnat du monde d’Endurance cette année suite à un désaccord avec son ami/sponsor Sean Gelaël (KFC), Stoffel Vandoorne est tout de même à Sebring, non pas pour les 1000 Miles (première manche du WEC se disputant ce vendredi), mais pour les 12 H, deuxième manche du championnat américain IMSA. "Helio Castroneves ne sait pas rouler car il est retenu en Indycar ce week-end, du coup mon équipier de l’an dernier, Tom Blomqvist, a glissé mon nom au patron du team Meyer Shank Racing, victorieux des dernières 24 H de Daytona. Après un essai concluant à Sebring justement, j’ai été invité à partager le volant de l’Acura pour ce week-end."

Une première au volant d’un proto DPI, la catégorie de pointe aux USA. "C’est un peu plus rapide qu’une LMP2. Il y a plus d’aéro, de meilleurs pneus et donc plus de grip", explique notre compatriote, pour la première fois rhabillé en rose.

(...)