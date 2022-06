Une fois de plus, notre "Stoffel national" a plus que limité la casse alors que sa journée de samedi avait mal débuté. En arrivant à Jakarta en leader de la Formula E, le pilote Mercedes avait comme objectif de le conserver. On entre, en effet, dans le "money time" du championnat. Il n’y a plus que deux mois et demi de compétition et sept courses à disputer. Autant dire que tout peut encore basculer, en bien comme en mal pour le Courtraisien qui représente désormais le dernier espoir de couronne pour son employeur après une nouvelle faillite du champion sortant Nyck de Vries.



(...)