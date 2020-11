Les rumeurs du Castellet ne sont pas bonnes. Pas top pour Maxime Soulet et Laurens Vanthoor qui se retrouveront en Afrique du Sud mi-décembre pour se disputer le titre Intercontinental GT.

La crise économique liée à la pandémie, on le sait, va avoir des effets négatifs sur le futur du sport auto. Et plusieurs pilotes croisés ce week-end dans le paddock du Castellet dans le cadre de la finale du GT World Challenge se disaient inquiets pour l'avenir proche et la saison 2021.

C'est le cas notamment d'un espoir français qui aurait dû être repris comme pilote officiel Bentley en 2021. "Sauf qu'on m'a fait comprendre que Bentley allait prochainement annoncer l'arrêt de son implication en sport auto et qu'il n'y aurait plus aucun pilote officiel de la marque l'an prochain. Des teams continueront certes sans doute à engager des Continental GT3, mais uniquement avec des pilotes amenant des budgets."