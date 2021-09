Le reste du programme du samedi, incluant la Course 1 du championnat du monde Superbike, a été annulé. C'est dans le 11e tour de la course de Supersport 300 qu'un accident a eu lieu entre les Espagnols Dean Berta Viñales, Daniel Mogeda, Alejandro Carrion et l'Australien Harry Khouri. Souffrant de graves blessures à la tête et au thorax, Dean Berta Viñales a succombé à ses blessures. Cousin du pilote MotoGP Maverick Viñales, il disputait sa première saison dans le championnat du monde Supersport 300.

Avant de communiquer le décès, les organisateurs avaient déjà pris la décision d'annuler la suite du programme du samedi, et donc la course de Superbike, à laquelle devait prendre part le pilote belge Loris Cresson. Aucune information n'a été communiquée concernant la journée de dimanche.