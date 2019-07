Stéphane Lémeret ne compte pas ses heures cette semaine. Non seulement le journaliste le plus rapide du Royaume prendra le volant de "Juliet" pendant les 24 Heures de Spa mais en plus il se produit en lever de rideau dans le cadre du Championnat de France GT4 où il est un des principaux animateurs. Epaulant le jeune français Pierre-Alexandre Jean sur l'agile Alpine A110 du team CMR, Stouf a débuté son week-end spadois en fanfare avec une victoire en Course 1 ce vendredi après-midi.

Ayant signé la pole position, Lémeret gardait son avantage lors de l'intégralité de son relais. Le Bruxellois profitait du Full Course Yellow déployé suite au crash de Rudy Servol (Alpine) dans le Raidillon juste avant l'ouverture de la fenêtre de ravitaillement pour passer le volant à Jean. Le cadet ressortait derrière Laurent Hurgon (BMW) mais ne tardait pas à reprendre son bien. Après le double succès de Nogaro et la victoire de Lédenon, Lémeret et Jean signaient ainsi leur 4ème succès de l'année devant Lison-Beltoise (Alpine) et George-Holder (Aston Martin).

Bravo donc Stéphane et rendez-vous ce samedi matin à 9h20 pour la Course 2 que l'Alpine n°36 entamera à nouveau depuis la pole position.