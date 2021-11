C’est avec le panache que Jan Heylen, pourtant à 30 points de Bill Auberlen, a renversé la vapeur vendredi à Road Atlanta lors de la finale du Michelin Pilot Challenge. Dès les essais libres, Heylen imprimait le rythme se montrant tout simplement intouchable au commande de sa Porsche 718 Cayman GT4 engagée par l'écurie Wright Motorsports. En qualifications, son équipier Ryan Hardwick se qualifiait au quatrième rang. Le pilote belge avait en face de lui le vétéran Auberlen engagé sur une BMW M4 GT4 du Turner Motorsport.

Trop hachée dans sa première partie, la course de 120 minutes gagnait en intensité. Alors qu’il suffisait à Auberlen de terminer juste devant notre compatriote pour être sacré, le pilote américain a été trop gourmand. Une manœuvre trop audacieuse face à Heylen envoya Auberlen dans le gravier. Notre ex-représentant en Champ Car, qui vient à peine de se marier, n’avait plus qu’à conclure mais il le fera avec la manière en s’imposant pour quelques dixièmes.

Victoire et titre donc pour Heylen qui a, une fois de plus, fait le bonheur de l'écurie Wright. Denis Dupont n'a quant à lui même pas pris part à la course. Son équipier Rory Van der Steur a en effet mis la Hyundai Veloster TCR du Brabançon dans le mur, les dégâts étant trop importants pour pouvoir poursuivre le week-end. Voilà une fin de saison prématurée pour notre ancien pilote de WTCR qui aura vécu une première campagne globalement frustrante en Amérique du Nord, le gaillard valant clairement mieux que ça.