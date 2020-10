Yesss ! Après avoir terminé 2ème au classement général et décroché la victoire en classe Silver à Zandvoort, Stéphane Lémeret a enfin franchi la ligne d'arrivée en tête en GT4 European Series cette saison, qui plus est sur les terres sacrées de Spa-Francorchamps. Le Bruxellois et son équipier français Gaël Castelli ont rendu une copie parfaite sur la belle Toyota Supra du team CMR. Parti en pole position lors de la course 2 ce matin, le tricolore a creusé un écart substantiel lors de son relais avant de passer le relais au pilote-journaliste.

Lémeret allait ensuite parachever le travail pour cueillir le drapeau à damiers en leader, avec une avance de 13 secondes sur le reste de la meute. "Stouf" et Castelli s'imposent évidemment dans la catégorie Silver. Autre cocorico, Selleslagh Racing Team termine 2ème avec la Mercedes-AMG GT4 n°30. L'équipier d'Esteban Muth, l'excellent Willem Meijer, est parvenu à prendre le dessus sur Nicolas Gomar (Aston Martin AGS n°89), le patron de l'équipe AGS Events et son acolyte Gilles Vannelet s'imposant en catégorie Am.

En lice pour le podium avant d'écoper d'un stop&go pour un ravitaillement trop court, les leaders du championnats, les jeunes français Valentin Hasse-Clot et Théo Nouet (Aston Martin AGS n°27), échouent à la 4ème place devant la BMW M4 GT4 n°12 de Bolükbasi-Gedik. On note par ailleurs la 3ème place de Bob Herber sur la 2ème Mercedes-AMG GT4 de SRT.