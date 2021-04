Ce week-end, le team Audi WRT entame, à Barcelone en ELMS et à Monza en GT World Challenge, deux des six championnats dans lesquels l’équipe montoise jouera les podiums et espère décrocher plusieurs titres cette année. Présent depuis dimanche dernier sur le circuit catalan, où il a élu domicile dans un luxueux motorhome garé dans le paddock, le patron Vincent Vosse s’est confié à nous à la veille d’une saison très importante pour le futur.