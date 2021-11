Ils ont entamé 2021 en tant que petits nouveaux dans une catégorie LMP2 qu'ils découvraient quasiment. Ils avaient déjà fait un one-shot à Spa-Francorchamps en 2016 avec Ligier-Judd, mais la classe était encore sous une ancienne ère technique. Quelques mois plus tard, le bilan est extrêmement flatteur : en plus d'avoir décroché le titre en European Le Mans Series avec une victoire dès leur première course à Barcelone mais aussi dans les Ardennes, WRT a empoché trois victoires sur six en Championnat du Monde d'Endurance, dont les prestigieuses 24 Heures du Mans que l'écurie belge découvrait également. Une telle performance restera assurément dans les annales de la deuxième division des sports-prototypes.

Quelques heures après l'arrivée des 8 Heures de Bahrein où Robin Frijns, Charles Milesi et Ferdinand Habsburg ont défait une dernière fois la concurrence, Vincent Vosse avait très logiquement la tête dans les étoiles. A Baudour, on se gargarise de cette campagne 2021 qui aura été celle de presque tous les succès. "Que puis-je dire à la fin d'une saison aussi exceptionnelle pour l'équipe WRT en LMP2 et GT3 et ce grand succès dans le WEC ?", se questionne le Verviétois. "Je ne pense pas qu'il y ait un directeur d'équipe plus heureux au monde que moi en ce moment ! Je suis vraiment extrêmement fier du travail accompli par toute l'équipe et les pilotes tout au long de l'année. A Sakhir, ils étaient tout simplement fantastiques. Il va être très difficile de répéter une année comme celle-ci, mais maintenant, il est temps de célébrer !"

Alors qu'Audi s'apprête à revenir au sommet de l'endurance via le LMDh, WRT envoie un signal très fort à Ingolstadt. Si les quatre anneaux ne confient pas un programme à l'équipe hennuyère d'un des deux côtés de l'Atlantique en 2023, on ne comprend plus...