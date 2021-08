Après six participations derrière le volant, le Verviétois est de retour avec son team WRT pour préparer l'avenir

Vincent Vosse et Le Mans, c'est une grande histoire d'amour. Passionné de sport auto, l'ex-pilote reconverti en propriétaire de team se dit toujours "émerveillé par la magie de la plus grande course du monde. Les 24H de Spa reste mon épreuve fétiche, à domicile, mais Le Mans c'est la plus mythique, une légende connue dans le monde entier. Aligner deux voitures compétitives ici est quelque chose d'assez incroyable. C'est chouette à vivre."