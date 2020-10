La semaine des 24 Heures a démarré de manière encore plus folle que d’habitude pour Vincent Vosse et le team Audi WRT, seule équipe belge candidate à la victoire absolue dans notre double tour d’horloge. Après avoir décroché le titre en GT World Sprint à Barcelone il y a dix jours, signé un premier podium et une première pole en DTM le week-end dernier, le Verviétois a pris deux grosses tuiles sur le coin de la tête. D’abord avec le forfait de son équipe en ADAC au Red Bull Ring le week-end dernier avec quatre membres de l’équipe testés positifs, ensuite avec le retrait, ce lundi, des trois pilotes officiels Audi DTM devant participer aux 24 H, dont deux au sein de la formation montoise.

Vincent, cela fait deux coups durs à encaisser coup sur coup ? Pas l’idéal avant d’entamer la semaine la plus longue de l’année…