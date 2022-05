Championne du monde dès sa première saison en LMP2, l’équipe belge WRT remet son titre en jeu cette année en alignant deux protos en WEC. Ce samedi, lors des 6H de Spa, le team de Vincent Vosse joue à domicile.

Vincent, le but en 2022, c’est de conserver cette couronne mondiale?

"Oh, je n’ai pas une pression de dingue pour cela, mais je vise rarement moins bien que l’année précédente. On veut essayer de gagner à chaque fois. Et puis on verra où cela nous mène."

La saison a commencé par une deuxième et une troisième place pour vos deux protos à Sebring. Pas déçu d’avoir loupé la victoire?

"Si, un peu, et je dois avouer que c’est assez décevant de mettre deux voitures sur le podium à un niveau mondial. Mais après six victoires consécutives en LMP2 en WEC et ELMS, on avait commencé à s’habituer."

(...)