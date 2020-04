La décision aurait été prise il y a quelques mois déjà...

Si l'annonce du retrait d'Audi du DTM a eu l'effet d'une bombe en Allemagne, elle ne semble pas avoir fait tomber Vincent Vosse de son VTT.

"C'était dans les tuyaux depuis quelque temps déjà (ndlr: une autre source nous a confié que la décision aurait été prise en décembre)," nous a confié le patron du team belge Audi WRT. "Je ne suis donc pas tombé de ma chaise. Ce n'est pas aussi surprenant que le retrait de Peugeot de l'endurance en 2012. Il y avait des signes avant-coureurs et on a eu le temps de s'y préparer. Il y a de nouveaux dirigeants chez Audi AG et c'est leur première grande décision au niveau du sport."

Pas de chance pour l'équipe montoise qui n'était engagée dans la discipline que depuis l'an dernier. "On travaille déjà sur un programme de remplacement car il est clair que le DTM n'est pas fait pour des teams privés. C'est le développement d'une auto qui coûte le plus cher, pas le fait de l'aligner. Et je doute de toute manière très fort qu'Audi autorise la présence de teams privés. Quand ils font les choses, c'est pour gagner, avec les gros moyens. Mais tout n'est pas perdu. On a monté une top équipe qui va pouvoir montrer son savoir-faire dans une autre discipline..."

Mais avant cela, il y a encore la saison 2020 à courir. "Ce qui m'a le plus étonné en fait, c'est le timing de l'annonce. C'est sûr que la crise actuelle n'a pas aidé. Mais l'annonce de cette décision risque maintenant de compliquer encore les négociations entre les organisateurs et les circuits pour la reprise du championnat à huis clos."

Pourtant Audi est prêt à en découdre une dernière fois face à BMW dont les dirigeants, vu la situation actuelle et le retrait de leur seul rival, risquent aussi de suivre le mouvement. Et de mettre fin à leur implication à ce niveau.