Champion du monde et d’Europe d’endurance dans la catégorie des prototypes LMP2, champion du monde GT World et GT World Sprint, vainqueur en LMP2 dès sa première participation aux 24H du Mans, le team belge WRT a signé la plus belle de ses douze saisons en sport automobile. Et le meilleur est sans doute encore à venir avec un plus que probable partenariat encore à confirmer officiellement avec Audi dès 2023 en Hypercar pour cette fois viser la victoire au général dans la plus grande course du monde. Entretien avec Vincent Vosse, le patron de la meilleure équipe belge automobile de tous les temps, WRT.