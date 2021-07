L'équipe WRT a soufflé le chaud et le froid, ce jeudi à Francorchamps, lors des essais des 24H de Spa. D'abord le chaud en signant à deux reprises le meilleur temps des essais libres avec la N°32 de Dries Vanthoor, Charles Weerts et Kelvin Van der Linde. Ensuite le froid en prenant un gros risque en Q2 à l'issue de laquelle Dries Vanthoor, piégé par deux drapeaux rouges, n'a pu boucler un seul tour. L'un des équipages favoris s'élancera donc samedi à 16h30 en toute dernière ligne.

Premier des trois pilotes à s'élancer, Dries Vanthoor (qui ferait bien de réviser la règle du double drapeau jaune...) était une première fois coupé dans son élan suite à la violente sortie au sommet du Raidillon de la Lamborghini de Tim Zimmerman. Drapeau rouge. Il restait encore un peu plus de 8' et le pilote Audi, parti un peu plus tard, n'avait pas encore bouclé un seul tour. Mais à la reprise, l'équipe WRT et ses stratèges ont encore joué avec le feu en renvoyant leur pilote en piste tardivement, avec la possibilité de ne boucler que deux tours lancés. Hélas, un nouveau drapeau rouge (et dieu sait si l'on sait que cela peut arriver avec 58 GT3 en piste) brandi à 50 secondes de la fin de la séance a stoppé Dries dans son premier tour lancé. C'était terminé, les favoris pour la pole n'avait pas réussi à boucler un tour et s'élanceront donc 57e sur 58.

"Et comble de l'ironie, c'est la sortie de route de la voiture N°31 de notre pilote japonais qui a causé la perte de la N°32 qui était au niveau de Blanchimont au moment où la séance a été arrêtée. On avait vu au Castellet que c'était très serré avec plus de vingt voitures dans la même seconde. On a donc pris le risque de partir tard pour tenter d'optimaliser ce qui pouvait l'être, avoir moins de trafic. On a joué on a perdu", regrette Vincent Vosse, le patron du team Audi RT. "C'est frustrant bien sûr, d'autant qu'il suffisait de se mettre dans le Top 20. Mais c'est évidemment toujours facile de refaire les choses après."

Maintenant c'est fait, il n'y a plus moyen de rien y changer et il faut aller de l'avant.

"Voilà, on va prendre cela comme un challenge supplémentaire. En gros, sans voiture de sécurité, partir en queue de peloton va nous coûter une minute et des risques supplémentaires d'accrochages pour remonter. Maintenant, il faudra veiller à rester dans le même tour que le leader pour essayer de bénéficier d'une « Safety car » pour revenir réellement dans la course pour la victoire."