Les 24 Heures du Mans, c’est le temple de Jacky Ickx. Chaque année, le plus grand pilote belge de tous les temps revient dans la Sarthe, là où il s’est imposé à six reprises, entre 1969 et 1982. Pour beaucoup, il est un monument du sport automobile et sa popularité demeure au beau fixe. À 77 ans, il est accosté par les fans comme s’il était un des candidats à la victoire ce week-end. Un bain de foule pour lequel il s’exécute toujours avec plaisir. Flanqué de son fils Clément qui gère ses réseaux sociaux, alors qu’il allait rendre visite au Team WRT et à son patron Vincent Vosse, Jacky est revenu pour nous sur son immense expérience mancelle.

Jacky, année après année, vous revenez au Mans mais toujours avec le même enthousiasme !

"J’ai cet enthousiasme avec ce que je vois dans les allées du circuit. Il y a la course de 24 heures, bien sûr, mais il y a aussi tous ceux qui viennent du monde entier et se réunissent autour de cette passion qu’est le sport automobile. Le Mans, c’est un exploit parce que 250 000 spectateurs et fans convergent tous vers le même endroit en l’espace d’un week-end. Pour beaucoup, les chances de se voir sont limitées et Le Mans permet de se réunir. Cela fait 90 éditions que ça dure et, personnellement, je suis très honoré d’avoir été gâté par le succès."