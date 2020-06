Bonne nouvelle pour tous ceux qui piaffaient d'impatience à l'idée de se tirer la bourre entre copains sur la piste : la phase 3 du déconfinement marquera le grand retour des sessions pour les kartings 4-temps de location. Certaines pistes en extérieur avaient déjà rouvert leurs portes pour permettre à des pilotes de venir faire des essais privés avec leurs propres karts. Les amateurs de compétition-loisir ont dû en revanche prendre leur mal en patience.

La majorité des circuits out et indoors reprendront leurs activités de location à partir de demain (8 juin) tandis que le feu passera au vert pour d'autres un peu plus tard. Nous avons donc recensé les dates de réouverture de tous les complexes du Royaume, ce qui vous permettra de savoir en un coup d'oeil quand il sera possible de fouler à nouveau votre piste favorite !

Pistes outdoors

Karting Francorchamps (Route du Circuit 51, 4970 Stavelot) : 11 juin (les 1ères sessions ont eu lieu le 21 mai)

Karting de la Famenne (Rue Baschamps 25, 6900 Marche-en-Famenne) : 10 juin

Karting des Fagnes (Zoning industriel, 5660 Mariembourg) : 8 juin

Karting Genk (Europalaan 555, 3600 Genk) : TBA*

Pistes indoors

Action Kart Hasselt (Walenstraat 32, 3500 Hasselt) : 9 juin

Battle Kart (Rue de Valemprez, 7711 Dottignies) : TBA*

Brussels Kart (Alfons Gossetlaan 11, 1702 Grand-Bigard) : 15 juin

Brussels South Karting (Zoning industriel 4, 6210 Frasnes-les-Gosselies) : 9 juin

East Belgium Karting Center (Grüfflingen 59, 4791 Burg-Reuland) : 10 juin

Eupen Karting (Industriestrasse 37, 4700 Eupen) : 8 juin

Eurokart (Europalaan 5, 8970 Poperinge) : 10 juin

Extreme Kart (Aarschotsesteenweg 200E, 2230 Herselt) : 10 juin

Factorykart (Vaucampslaan 26, 1654 Beersel) : 8 juin

Fastlane Karting Bilzen (Vrankrijk 31, 3740 Bilzen) : 8 juin

First Kart Inn (Budasteenweg 2, 1830 Machelen) : 8 juin

Green Power Kart (Rue de l'Industrie 12, 6040 Jumet) : 8 juin

Indoorkarting Antwerpen (Nooderlaan 95a, 2030 Anvers) : 8 juin

Indoor Karting Lommel (Balendijk 171, 3920 Lommel) : 12 juin

InKart (Ooievaarsnest 33, 2870 Puurs) : 10 juin

JMK Liège (Rue Churchill 26, 4624 Fléron) : 8 juin

JMK Namur (Rue de la Glacerie 6, 5150 Floreffe) : 8 juin

JPR Belgium (Europapark Noord 29, 9100 St-Nicolas) : 8 juin

Liège Karting (Rue Eugène Vandenhoff 88, 4030 Grivegnée) : TBA*

Mol in Action (Keirlandes Zillen 7, 2400 Mol) : 10 juin

Raceland Kart (Kerkofstraat 18-2, 3670 Meeuwen) : 10 juin

Wavre Indoor Karting (Bld de l'Europe 117, 1300 Wavre) : 16 juin

World Kart Flanders (Spinnerijkaai 67B, 8500 Courtrai) : 8 juin

*TBA : "to be announced" (à annoncer sous peu)