Cette journée de vendredi restera marquée d’une pierre noire, aussi noire que le ciel surplombant Monza pour Thierry Neuville.

Alors qu’il possédait pourtant les armes pour se battre pour la victoire dans cette ultime manche du Mondial, notre compatriote a confondu vitesse et précipitation. Et commis non pas une, mais deux fautes. En trois épreuves chronométrées, cela fait beaucoup tout de même…