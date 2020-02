En 2020, DRM Motorsport accueillera une famille bien connue de l'European VW Fun Cup: les Bollen. Pouvant compter sur une structure composée de proches, Philippe Bollen était le préparateur iconique de la VW Fun Cup #277 qui a marqué l'histoire du championnat aux bêtes à bon dieu. "Nous sommes très heureux d'avoir Philippe et son entourage à nos côtés pour la saison à venir", se réjouit Matthieu de Robiano, directeur de DRM Motorsport. "C'est un honneur pour nous d'accueillir les champions en titre. Sur la piste, nous étions adversaires mais nous avons toujours entretenu d'excellents rapports dans les paddocks. Leur venue est la cerise sur le gâteau d'une année qui s'annonce bien remplie pour notre structure."

Aux côtés du staff DRM déjà en place, l'équipe de Philippe Bollen s'occupera d'une nouvelle Evo3 affublée du dossard #477 en hommage à celle qui a remporté pas moins de quatre titres entre 2015 et 2019. L'engin est actuellement en cours de construction chez DRM. "Quand nous avons décidé d'arrêter de faire courir notre chère #277 au soir de la finale 2019 à Assen, nous cherchions une nouvelle écurie pour nous accueillir", explique Philippe. "Le choix de DRM Motorsport s'est imposé de lui-même. Depuis ses débuts en 2014, ses progrès ont été constants. J'ai pu le constater de l'intérieur quand mon fils Cédric est venu courir sur la fameuse #2 'DRM-Autographe' en 2018. Grâce à son professionnalisme, elle fait aujourd'hui partie des meilleures écuries du championnat. Quand Matthieu de Robiano et son équipe promettent quelque chose, on l'obtient rapidement. Il est difficile de trouver meilleur package pour aborder 2020 dans les conditions les plus optimales."

Côté pilotes, on ne change pas un line-up champion en titre puisque Cédric Bollen, Sébastien Kluyskens et Gilles Debrus se relaieront au volant de la #477. A eux trois, ils comptabilisent pas moins de onze victoires aux 25 Heures VW Fun Cup. Autant dire que l'objectif pour 2020 est limpide : faire briller DRM Motorsport et se battre pour le titre. "Avec la #277, nous disposions d'une excellente voiture", poursuit Philippe Bollen. "Pour 2020, notre challenge sera double: remporter le titre avec une voiture flambant neuve et préparée par une équipe qui est nouvelle pour nous. DRM engagera d'autres Evo3 pour jouer les avant-postes et je suis certain que nous nous tirerons tous vers le haut. En European VW Fun Cup, on retient le nom de l'équipe qui gagne avant ceux des pilotes."

Le coup d'envoi de l'European VW Fun Cup 2020 aura lieu les 21 et 22 mars prochains à l'occasion des 8 Heures de Mettet.