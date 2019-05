Parmi les épreuves en lever de rideau du DTM, les spectateurs présents ce week-end à Zolder auront droit à la 2e manche de la toute nouvelle W Series réunissant 18 jeunes pilotes féminines. Parmi elle, une Belge, enfin à moitié. Né à Anvers d'un papa belge, Naomi Schiff, d'origine rwandaise du côté de sa maman, a longtemps habité en Afrique du Sud.





Et aujourd'hui, elle s'est exilée en Allemagne. Renseignée à l'origine comme Belge, elle a toutefois opté pour la licence et le drapeau allemands. "Car on roule en lever de rideau du DTM, devant tous les constructeurs allemands et il n'y a pas d'autre Allemande," nous avoue-t-elle très opportuniste. Elle n'est pas la seule à changer de nationalité au gré du vent ou de ses intérêts. Regardez Max Verstappen... "J'ai pas mal de retombées en Allemagne aussi."





En attendant, elle considère Zolder comme sa "course à domicile". "Voici quelques années, j'habitais à 40 km d'ici et je venais tous les jeudis à Zolder. J'emmenais mon casque et je demandais à certains teams de me laisser faire quelques tours avec leur voiture."





Aujourd'hui, Naomi n'a pas encore fait de sa passion un métier. Mais elle a saisi l'occasion de piloter gratuitement des monoplaces F3-R identiques à celles de l'Eurocup Formula Renault ou de la F3 Regionale FIA, propulsées par un moteur Alfa Romeo de 270 chevaux. Et pour ce week-end devant "son" public (elle a été lancée par l'ex-rallyman et pilote de circuit Dirk Vermersch), elle espère intégrer le Top 10 et marquer ses premiers points lors d'un championnat pour filles qui n'a strictement rien à voir avec la FIA.