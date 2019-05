Un test avec option pour la suite du championnat W Series.



Le drapeau belge flottera bien sur une des monoplaces de la W Series ce samedi à 16h10 à Zolder pour le deuxième départ de la saison de la nouvelle formule réservée aux filles.

Première réserviste après les sélections en Espagne voici un mois, la Bruxelloise devait normalement ne disputer que la première séance libre. Mais ce vendredi, elle a pu rouler à deux reprises. Douzième à l'issue de la première séance (à 2.1 de l'expérimentée Jamie Chadwick) sur le sec avant de chausser les pneus pluie un peu trop tôt durant l'après-midi alors qu'il y avait encore moyen d'améliorer en slicks chauds (15e à 2 secondes cette fois de la Néerlandaise Beitske Visser), notre compatriote a appris qu'elle serait finalement titularisée.

« C'est génial, » s'exclame la Bruxelloise qui évoluera à domicile. « Cela fait quinze ans que je n'ai plus pris le départ d'une course de monoplace. Il s'agit en fait d'un test pour voir comment je me comporte en course. Si cela se passe bien, il existe une option pour que je dispute les quatre autres courses du championnat ce qui serait fantastique. Mais là je vais déjà profiter à fond. »

Le meilleur temps absolu a été signé par la Britannique Chadwick en 1.28.862 à du 162 km/h de moyenne.